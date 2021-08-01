Позитив для оптимистовПолитикаВ Бельгии запретили разводить некоторые породы кошек. Шотландские вислоухие, бенгальские и саванны. В Бельгии запретили разводить некоторые породы кошек. Шотландские вислоухие, бенгальские и саванны теперь вне закона.Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваЯ всегда придерживалась мнения, что искусственно выведенное, нежизнеспособно и делать эти скрещивания аморально. Выводить уродов( с точки зрения природы), а не сиюминутной моды, очень жестоко. Так же как сюсюкать над кошечками, умиляться и рассказывать о своей любви к ним, одновременно убирая фаланги с когтями(чтобы мебель не драли), кастрируя и производя разные неприродные манипуляции с животными, сродни фашизму. Именно потому я не держу дома животных. Считаю, что таким образом я проявляю к ним нелицемерную любовь.PIPavel IvanovЯ твердо убежлен, что аморально кастрировать и стерилизовать котов и кошек!Марина МаксимоваА так же купировать хвосты, уши и производить разные имбридинги.Андрей ХорушкинА может кошка сама того хочет. Орёт там по ночам: "Хозяин, я задолбалась уже рожать!!!" -)Майя MajaНормальные породистые кошаки не дерут мебель. Бревнышко им купить(когтеточку) и спокойно они дерут его как дерево! Это хозяева, которые не понимают и заводят - дубины нетесанные:) Кастрация и стерилизация даже полезна для животины при условии, что животное не выходит на улицу никогда. Это им продлевает жизнь, избавляет от стрессов. С другой стороны, даже такие кошаки сохраняют все свои охотничьи инстинкты и умеют защищать собственную территорию ( у меня кастрированный "британец" гроза района) и кошка хайленд-фолд( вислоушка) регулярно в машине перемещаются из квартиры в дом загородный уже 6 лет) и никогда в квартире мимо лотка не ходили после разгула на природе ( хотя и там лоток обязательно есть в доме), не раскапывали домашние цветы и не таскали со столов еду. Нормальные заводчики НИКОГДА не позволяют породистой кошке катиться несколько раз в год! У них всегда плановая вязка. Если вдруг получаются котята вне стандарта они из продают " без права на разведение" и сами их кастрируют. Так совершенствуется и сохраняется порода. Породистая кошка у них "на пенсии" уже в 5 лет))) И далее живет себе спокойно стерилизованной (могут заводчики отдать в хорошие руки животину. В природе же кошка может беременеть 3-4 раза в год! И чаще всего такая кошка уже в 5=6 лет своего возраста производит слабое потомство или вообще умирает. А стерилизованные живут долгой и полноценной жизнью.Майя MajaС кошаками так не поступают. Да и собакевичи уже давно и с хвостами и ушами висячими живут. Запретили купировать хвосты и уши многим породам давно.Марина МаксимоваКастрация и стерилизация даже полезна для животины при условии, что животное не выходит на улицу никогда. """"""""""""""""""Да ну , Май))) Это сродни рассуждениям немцев во время ВО, как высшей расы, о пользе того или иного для других , низших рас. Кому то лоботомию, кому то кастрацию, чтобы не плодили неарийцев итд. Кому то только начальное образовние, ведь высшее не нужно, чтобы обслуживать высшую расу. Животное это тварь божья и мы только имеем право делать так, чтобы оно не мешала нам жить и всеее.)) Ох уж эта идея о человеке, как о " венце природы", позволяющая приспосабливать себе все в услужение.Майя MajaНе корректно сравнивать человека и животных. Не надо передергивать. Тебе напомнить как люди с домашней животиной поступали ранее если она не давала молока или собака переставала от старости охранять дом,или кошка ослепшая, например, не могла ловить мышей? И тех же котят, которых она по три раза в год приносила забивали или топили? Когда дети играли с любимыми гусями, кроликами, телятами, поросятами, а потом вся семья в итоге забивала животину для еды? И никто не считал это "сродни фашизму". Такова жизнь.Марина МаксимоваПочему не корректно? Это мое личное мнение, поэтому и говорю. Тут нет передергивания. Я никого не осуждаю, просто констатитрую) А люди...они и друг с другом поступают жестоко. Достаточно вспомнить печи Освенцима и прочая..Да и бытовухи без этого, полно. Хуже твари на свете нет. Животные убивают, когда голодны, человек часто ради развлечения. Вообще это длинная тема, тяжелая тема, к тому же не приносящая кроме расстройства, никакого результата. . Кстати про котов, которые не могут ловить мышей от старости. У бабушки, в деревне, жил кот , так он был такой старый, что не только мышей не ловил, а и вообще, все разливал и разбивал, потому как ослеп. Своей смертью умер, в окружении любящих хозяев)) Мне кажется, что отношение к животным, миру, людям зависит только от качества человека, а не от того, как принято.Марина МаксимоваВот нашла, удивилсь тоже, что до сих пор такая дикость существует...........""Купируют хвосты в основном боксерам, ротвейлерам, кане корсо, доберманам, йоркширским терьерам, шнауцерам и некоторым другим породам. Для охотничьих собак это делают потому, что за хвост удобно вытаскивать четвероногого охотника из норы."Майя MajaЗа такие стейки самим надо людЯм уши лопоухие, губы толстые, яйца мелкие и хвосты (много тудЫ-сюдЫ маШУТЬ) - ВСЕХ кастрировать... А про вислоушек шотландских скажу только одно. Их НИКОГДА нельзя скрещивать с британцами. Заводчики профессиональные это знают уже не первое десятилетие существования этой породы. Вот кто нарушает правила разведения поэтому и артрит и кости плохие. Если соблюдать правила заводчики профессионалы знают - порода скотиш-фолд очень выносливая(охотники) красивая, игривая, не навязчивая(очень мало мяучит, не "крикливая",но мурлычит красиво), семейная, долгожители среди кошачьего племени, "выбирают" своего хозяина в семье и очень преданны ему, имеет свой собственный характер, Заводчики исключительно давно скрещивает страйт котов ( прямоухие) с фолдами кошками ( вислоушками) . Проблема бельгийцев в головах и законах, а не в естественном отборе кошачьего племениКомментировать
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