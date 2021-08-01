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В Бельгии запретили разводить некоторые породы кошек. Шотландские вислоухие, бенгальские и саванны.

В Бельгии запретили разводить некоторые породы кошек. Шотландские вислоухие, бенгальские и саванны.

В Бельгии запретили разводить некоторые породы кошек. Шотландские вислоухие, бенгальские и саванны теперь вне закона.

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Марина Максимова
Я всегда придерживалась мнения, что искусственно выведенное, нежизнеспособно и делать эти скрещивания аморально. Выводить уродов( с точки зрения природы), а не сиюминутной моды, очень жестоко. Так же как сюсюкать над кошечками, умиляться и рассказывать о своей любви к ним, одновременно убирая фаланги с когтями(чтобы мебель не драли), кастрируя и производя разные неприродные манипуляции с животными, сродни фашизму. Именно потому я не держу дома животных. Считаю, что таким образом я проявляю к ним нелицемерную любовь.
Pavel Ivanov
Я твердо убежлен, что аморально кастрировать и стерилизовать котов и кошек!
Марина Максимова
А так же купировать хвосты, уши и производить разные имбридинги.
Андрей Хорушкин
А может кошка сама того хочет. Орёт там по ночам: "Хозяин, я задолбалась уже рожать!!!" -)
Майя Maja
Нормальные породистые кошаки не дерут мебель. Бревнышко им купить(когтеточку) и спокойно они дерут его как дерево! Это хозяева, которые не понимают и заводят - дубины нетесанные:) Кастрация и стерилизация даже полезна для животины при условии, что животное не выходит на улицу никогда. Это им продлевает жизнь, избавляет от стрессов. С другой стороны, даже такие кошаки сохраняют все свои охотничьи инстинкты и умеют защищать собственную территорию ( у меня кастрированный "британец" гроза района) и кошка хайленд-фолд( вислоушка) регулярно в машине перемещаются из квартиры в дом загородный уже 6 лет) и никогда в квартире мимо лотка не ходили после разгула на природе ( хотя и там лоток обязательно есть в доме), не раскапывали домашние цветы и не таскали со столов еду. Нормальные заводчики НИКОГДА не позволяют породистой кошке катиться несколько раз в год! У них всегда плановая вязка. Если вдруг получаются котята вне стандарта они из продают " без права на разведение" и сами их кастрируют. Так совершенствуется и сохраняется порода. Породистая кошка у них "на пенсии" уже в 5 лет))) И далее живет себе спокойно стерилизованной (могут заводчики отдать в хорошие руки животину. В природе же кошка может беременеть 3-4 раза в год! И чаще всего такая кошка уже в 5=6 лет своего возраста производит слабое потомство или вообще умирает. А стерилизованные живут долгой и полноценной жизнью.
Майя Maja
С кошаками так не поступают. Да и собакевичи уже давно и с хвостами и ушами висячими живут. Запретили купировать хвосты и уши многим породам давно.
Марина Максимова
Кастрация и стерилизация даже полезна для животины при условии, что животное не выходит на улицу никогда. """"""""""""""""""Да ну , Май))) Это сродни рассуждениям немцев во время ВО, как высшей расы, о пользе того или иного для других , низших рас. Кому то лоботомию, кому то кастрацию, чтобы не плодили неарийцев итд. Кому то только начальное образовние, ведь высшее не нужно, чтобы обслуживать высшую расу. Животное это тварь божья и мы только имеем право делать так, чтобы оно не мешала нам жить и всеее.)) Ох уж эта идея о человеке, как о " венце природы", позволяющая приспосабливать себе все в услужение.
Майя Maja
Не корректно сравнивать человека и животных. Не надо передергивать. Тебе напомнить как люди с домашней животиной поступали ранее если она не давала молока или собака переставала от старости охранять дом,или кошка ослепшая, например, не могла ловить мышей? И тех же котят, которых она по три раза в год приносила забивали или топили? Когда дети играли с любимыми гусями, кроликами, телятами, поросятами, а потом вся семья в итоге забивала животину для еды? И никто не считал это "сродни фашизму". Такова жизнь.
Марина Максимова
Почему не корректно? Это мое личное мнение, поэтому и говорю. Тут нет передергивания. Я никого не осуждаю, просто констатитрую) А люди...они и друг с другом поступают жестоко. Достаточно вспомнить печи Освенцима и прочая..Да и бытовухи без этого, полно. Хуже твари на свете нет. Животные убивают, когда голодны, человек часто ради развлечения. Вообще это длинная тема, тяжелая тема, к тому же не приносящая кроме расстройства, никакого результата. . Кстати про котов, которые не могут ловить мышей от старости. У бабушки, в деревне, жил кот , так он был такой старый, что не только мышей не ловил, а и вообще, все разливал и разбивал, потому как ослеп. Своей смертью умер, в окружении любящих хозяев)) Мне кажется, что отношение к животным, миру, людям зависит только от качества человека, а не от того, как принято.
Марина Максимова
Вот нашла, удивилсь тоже, что до сих пор такая дикость существует...........""Купируют хвосты в основном боксерам, ротвейлерам, кане корсо, доберманам, йоркширским терьерам, шнауцерам и некоторым другим породам. Для охотничьих собак это делают потому, что за хвост удобно вытаскивать четвероногого охотника из норы."
Майя Maja
За такие стейки самим надо людЯм уши лопоухие, губы толстые, яйца мелкие и хвосты (много тудЫ-сюдЫ маШУТЬ) - ВСЕХ кастрировать... А про вислоушек шотландских скажу только одно. Их НИКОГДА нельзя скрещивать с британцами. Заводчики профессиональные это знают уже не первое десятилетие существования этой породы. Вот кто нарушает правила разведения поэтому и артрит и кости плохие. Если соблюдать правила заводчики профессионалы знают - порода скотиш-фолд очень выносливая(охотники) красивая, игривая, не навязчивая(очень мало мяучит, не "крикливая",но мурлычит красиво), семейная, долгожители среди кошачьего племени, "выбирают" своего хозяина в семье и очень преданны ему, имеет свой собственный характер, Заводчики исключительно давно скрещивает страйт котов ( прямоухие) с фолдами кошками ( вислоушками) . Проблема бельгийцев в головах и законах, а не в естественном отборе кошачьего племени

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