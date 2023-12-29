Binance начинает закрывать российские аккаунты. Уже с сегодняшнего дня

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отправила российским клиентам последнее напоминание о необходимости вывода средств и миграции аккаунтовКак сообщает РБК, Binance попросила пользователей из России окончательно завершить все дела на бирже — дедлайном в письме указан срок сегодня, 29 декабря.