Театр абсурда
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Театр абсурда

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Корабли-призраки работают между Россией и КНДР. Что они возят, британцы и американцы никак не поймут, а потому "стесняются спросить".

Корабли-призраки работают между Россией и КНДР. Что они возят, британцы и американцы никак не поймут, а потому "стесняются спросить".

Представители британских служб разведки и американских бьют тревогу и начинают кукситься , потому что такая маленькая страна как Северная Корея мешает им проводить свою политику где-то на полях Европы желто-сине-зерновой.

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