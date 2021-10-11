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Президент РФС заявил, что Карпин гарантировал продление контракта

Президент РФС заявил, что Карпин гарантировал продление контракта

Национальная команда России по футболу после недавней отборочной игры чемпионата мира 2022 года заработала себе гарантированное второе место в группе и, следовательно, обеспечила себе участие в стыковых встречах отборочного этапа.

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