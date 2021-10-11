Президент РФС заявил, что Карпин гарантировал продление контракта

Национальная команда России по футболу после недавней отборочной игры чемпионата мира 2022 года заработала себе гарантированное второе место в группе и, следовательно, обеспечила себе участие в стыковых встречах отборочного этапа.
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