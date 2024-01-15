Новая Веста против китайских народных седанов – большой тест «За рулем»

По большому счету, все три седана – новинки. Но если модернизированная Лада Веста и Omoda S5 вышли в продажу около полугода назад, то Geely Emgrand появился у официальных дилеров только под занавес осени.
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