Федеральное агентство новостей №1

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Выступление Дарьи Навальной в американском университете вызвало волну негатива и протестов среди студентов

Выступление Дарьи Навальной в американском университете вызвало волну негатива и протестов среди студентов

Студенты Джорджтаунского университета выразили протест администрации учебного заведения из-за выбора спикера для выступления перед учащимися дипломатической школы.

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