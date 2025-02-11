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В Минпромторге озвучили условие достижения технологической независимости страны

В Минпромторге озвучили условие достижения технологической независимости страны

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Последние годы в стране идет курс на технологический суверенитет. В первую очередь, это выражается в разработке и внедрении собственных информационных продуктов, однако, для их повсеместного использования российским компаниям необходимы единые стандарты ИТ-систем.

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