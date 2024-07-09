Военные не наносят удары по мирным целям на Украине – Песков

Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским целям на Украине. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прилет украинской ракеты ПВО в детскую больницу в Киеве.
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