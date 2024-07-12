Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» в президенты США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оговорку президента США Джо Байдена относительно глав России и Украины, в шутку назвала действующего американского лидера "пророссийским кандидатом".
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