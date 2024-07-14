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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саутгейт о прогрессе Англии на Евро: «Мы начали лучше действовать с мячом. На старте были немного зажаты, но последние игры провели чуть свободнее» 

Саутгейт о прогрессе Англии на Евро: «Мы начали лучше действовать с мячом. На старте были немного зажаты, но последние игры провели чуть свободнее» 

В финале британцы сыграют сегодня с Испанией. «Нет никаких сомнений, что мы начали лучше действовать с мячом.

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