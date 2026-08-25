Фонд "Росконгресс" обнародовал деловую программу ВЭФ 2023

Фонд "Росконгресс" представил структуру программы на "Росконгресс Урбан Хаб" во Владивостоке. С 1 по 4 сентября эксперты обсудят развитие российских городов, инвестировании и новые технологии в рамках Восточного экономического форума.
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