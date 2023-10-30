Tank 03 — это не очередной китайский внедорожник, а очень необычный компактный игровой мини-ПК кубической формы от компании AceMagic

Компания Acemagic представила игровой ПК Tank 03 с очень необычным дизайном. Как можно видеть, ПК похож на кубик, при этом выглядит достаточно футуристично, а ещё имеет элемент в виде шайбы, который выполняет роль переключателя режимов работы, а заодно имеет небольшой экран для отображения различных полезных данных.