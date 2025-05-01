АвтоВАЗ отозвал более 47 тысяч автомобилей

Автомобили Lada отозваны для установки системы вызова экстренных служб Росстандарт в четверг сообщил, что из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) отзыву подлежат 22 741 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus, которые были реализованы с октября 2021 по август 2023 года.