РИА Новости: за карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 "квадратов"

ИЗВЕСТИЯ / Александр Павлишак Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки, за время работы в Минобороны приобрел с супругой жилой дом площадью более полутора тысячи "квадратов" и раритетный советский автомобиль высшего и представительского класса ЗиС, сообщили в РИА Новости.