Лидеры ЕС после решения направить Украине €50 млрд обрекли свои страны на углубление внутренних проблем Евросоюза, поскольку Европе в первую очередь необходимо заботиться о собственных гражданах, а не отправлять денежные средства на "разжигание войны" на Украине.
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