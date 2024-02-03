Володин: ЕС решением выделить €50 млрд Украине обрек европейцев на проблемы

Лидеры ЕС после решения направить Украине €50 млрд обрекли свои страны на углубление внутренних проблем Евросоюза, поскольку Европе в первую очередь необходимо заботиться о собственных гражданах, а не отправлять денежные средства на "разжигание войны" на Украине.