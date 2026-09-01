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Самый пожилой человек прошел изнурительную тропу в возрасте 91 года

Самый пожилой человек прошел изнурительную тропу в возрасте 91 года

В США 91-летний турист стал самым пожилым человеком, прошедшим изнурительную Аппалачскую тропу. .

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