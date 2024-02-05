В СПбПУ создали объективный метод диагностики депрессии с помощью ЭЭГ

Научная группа Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого обнаружила статистически значимые отличия в межканальных взаимодействиях различных участков головного мозга у здоровых испытуемых и пациентов с депрессией.
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