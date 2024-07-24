ПРЕДАТЕЛИ ВЗЯЛИ РЕВАНШ В ТЕАТРЕ НА МАЛОЙ БРОННОЙ: ДЕЛО ТУМИНАСА ЖИВЁТ, НА ПАТРИКАХ - "СВОЯ АТМОСФЕРА"

А Вы??? Правильней было бы сказать РОССИЙСКИЙ, но принято всех россиян называть русскими. Не козыряйте скудоумием.

Betahon

Театр, кино, литература...составные части культуры и быта народа. В данном случае русского народа. Коли нет государственной идеологии, осталась культура народа, которая должна держаться не на чиновниках, а общественных национальных организациях, союзах и т.д.., которые могли бы отстаивать интересы....