БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПРЕДАТЕЛИ ВЗЯЛИ РЕВАНШ В ТЕАТРЕ НА МАЛОЙ БРОННОЙ: ДЕЛО ТУМИНАСА ЖИВЁТ, НА ПАТРИКАХ - "СВОЯ АТМОСФЕРА"

ПРЕДАТЕЛИ ВЗЯЛИ РЕВАНШ В ТЕАТРЕ НА МАЛОЙ БРОННОЙ: ДЕЛО ТУМИНАСА ЖИВЁТ, НА ПАТРИКАХ - "СВОЯ АТМОСФЕРА"

Предатели России уверенно взяли реванш в Театре на Малой Бронной. Они провели шоу скандального блогера Эльдара Джарахова.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
А Вы??? Правильней было бы сказать РОССИЙСКИЙ, но принято всех россиян называть русскими. Не козыряйте скудоумием.
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4 час.
Betahon
Театр, кино, литература...составные части культуры и быта народа. В данном случае русского народа. Коли нет государственной идеологии, осталась культура народа, которая должна держаться не на чиновниках, а общественных национальных организациях, союзах и т.д.., которые могли бы отстаивать интересы....
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3 час.
Модест
Бесы московские
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3 час.

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