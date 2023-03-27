Против Нагельсманна в «Баварии» были Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)

Половина игроков «Баварии» были настроены против экс-тренера команды Юлиана Нагельсманна. Как сообщает Bild, речь идет о Серже Гнабри, Лерое Сане, Джамале Мусиале, Жоау Канселу, Садьо Мане, а также о голкиперах Мануэле Нойере и Свене Ульрайхе (последние двое недолюбливали 35-летнего специалиста из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича).
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