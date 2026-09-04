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Брюссель готов ограничить краткосрочную аренду ради повышения доступности жилья

Брюссель готов ограничить краткосрочную аренду ради повышения доступности жилья

Рынок недвижимости в Евросоюзе достиг точки кипения: цены на жилье за десятилетие взлетели почти на 65%.

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