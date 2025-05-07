Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву

Попытки сорвать визит делегации Конго в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предпринимались третьими сторонами, рассказал президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 7 мая на встрече с президентом России в Москве.