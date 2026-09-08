Министр обороны РФ заверил в прочности отношений с Таджикистаном

На приеме по случаю 35-летия независимости Таджикистана, министр обороны России Андрей Белоусов подтвердил важность союзнических отношений между Россией и Таджикистаном для обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
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На кой России Таджикистан? Спасать от талибов и моджахедов? Так таджики такие же....... Особенно для русских.