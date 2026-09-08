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Царьград

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Министр обороны РФ заверил в прочности отношений с Таджикистаном

Министр обороны РФ заверил в прочности отношений с Таджикистаном

На приеме по случаю 35-летия независимости Таджикистана, министр обороны России Андрей Белоусов подтвердил важность союзнических отношений между Россией и Таджикистаном для обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

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