Церковный праздник в честь святых Акиндина и Пигасия отмечается христианами 15 ноября 2023 года Юлия СкворцоваПравославные россияне в среду, 15 ноября 20223 года, будут чтить память двух святых мучеников – Акиндина и Пигасия.