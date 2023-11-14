Церковный праздник в честь святых Акиндина и Пигасия отмечается христианами 15 ноября 2023 года Юлия СкворцоваПравославные россияне в среду, 15 ноября 20223 года, будут чтить память двух святых мучеников – Акиндина и Пигасия.
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