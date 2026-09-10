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Происшествия

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Полицейские Башкортостана провели уроки дорожной безопасности для школьников

С началом учебного года интенсивность движения на дорогах района традиционно возрастает, поэтому сотрудники Госавтоинспекции Калтасинского района продолжают ежедневную профилактическую работу в учебных заведениях.

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