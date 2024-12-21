Ожидаемо после взятия Константинопольского и развития успехов к северу от Курахова началась изоляция района боевых действий.
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Ожидаемо после взятия Константинопольского и развития успехов к северу от Курахова началась изоляция района боевых действий.
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