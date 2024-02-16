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Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

Сенатор, представляющий Крымский регион, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал абсурдным утверждение о том, что европейские страны могут обойтись без поставок российского газа.

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