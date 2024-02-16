Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

Сенатор, представляющий Крымский регион, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал абсурдным утверждение о том, что европейские страны могут обойтись без поставок российского газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии