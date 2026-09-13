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Царьград

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Русские нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

Русские нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

Предприятие выпускало плитку и сантехнику и считалось крупнейшим в Украине.Русские войска нанесли удар по заводу польской компании Cersanit в Звягельском районе Житомирской области.

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