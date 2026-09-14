Сотрудники республиканской прокуратуры проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса

Напомним, авария сегодня утром произошла в крымской столице, в районе улицы Маяковского. В общественном транспорте находилось 16 пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым