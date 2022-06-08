Газета.ру

7 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    НЛО уже давно изучило NASA.NASA займется изу...
  • Nikolay Sviridenko
    ВОЗ - это штатовские клоуны, они ещё сто лет будут изучать и ничего не найдут или свалят на КитайВОЗ планирует дет...
  • Александр борисов
    20 лет тому назад нам об этом уже говорили...............Путин пообещал, ч...

Жулин: есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Жулин: есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, что в связи со сложившимися обстоятельствами российские фигуристы могут менять гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях, передает "РБК Спорт".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх