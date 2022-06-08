Жулин: есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, что в связи со сложившимися обстоятельствами российские фигуристы могут менять гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях, передает "РБК Спорт".
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, что в связи со сложившимися обстоятельствами российские фигуристы могут менять гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях, передает "РБК Спорт".
Свежие комментарии