«Лига Х» — американский футбол, в который играют красотки в нижнем белье

Футбол — игра не только для сильных мужчин, но и для красивых женщин. Раньше эту горячую команду называли «Футбольной лигой в нижнем белье» (Lingerie Football League) и «Легендарной футбольной лигой» (Legends Football League).
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