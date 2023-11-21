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Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи отбора Евро-2024. Команда Мартинеса забила 36 голов и пропустила 2 – лучшие показатели в квалификации

Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи отбора Евро-2024. Команда Мартинеса забила 36 голов и пропустила 2 – лучшие показатели в квалификации

Сборная Франции в заключительном матче квалификации сыграла вничью с командой Греции (2:2), одержав до этого 7 побед.

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