В Москве состоялась премьера спектакля "Я люблю тебя, папа"

В Новом Манеже в Москве прошла премьера спектакля режиссера Дмитрия Бикбаева "Я люблю тебя, папа" по автобиографической повести Вячеслава Бавидова "Случайность… Случайность?", сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.
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