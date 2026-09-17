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Саудовская Аравия предупредила Европу об отмене части поставок нефти в сентябре

Саудовская Аравия предупредила Европу об отмене части поставок нефти в сентябре

Саудовская Аравия предупредила часть европейских клиентов о возможной отмене отдельных поставок сырой нефти в конце сентября, что стало новым фактором давления на и без того напряженный мировой рынок.

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