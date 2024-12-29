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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков согласен с критикой Соболева: «Выглядел безобразно, не мог точный пас отдать. Его брали в «Зенит» ради голов. Если надо бегать, давайте Борзаковского позовем – он зайца в поле загонит»

– Согласны с жесточайшей критикой  Соболева? – Как не согласен? Он ноль голов забил. Для чего его брали? Чтобы он голы забивал.

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