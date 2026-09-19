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Царьград

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Михаил Губерниев женился на журналистке и блогере Анастасии

Михаил Губерниев женился на журналистке и блогере Анастасии

Сын известного комментатора Дмитрия Губерниева, Михаил, женился на журналистке и блогере Анастасии. Он выбрал светло-голубой костюм, а невеста была в белом.

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