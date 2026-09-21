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Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии

Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии «Нафтогаз Украины» сообщил: подписан меморандум о создании мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии — рядом с украино-венгерской границей.

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