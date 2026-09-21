Украина построит мощности для хранения нефтепродуктов в Венгрии «Нафтогаз Украины» сообщил: подписан меморандум о создании мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии — рядом с украино-венгерской границей.
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Интересно, а чьи нефтепродукты венгры там собрались хранить? И откуда у кукарины деньги, чтобы что-то строить. Те деньги, которые им дает Запад, они успешно растаскивают по карманам.