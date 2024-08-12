Пятая сессия подряд показывает рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем востоке Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили расти пятый торговый день подряд 12 августа, сохраняя более 3% прироста, достигнутого на прошлой неделе.