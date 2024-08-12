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Пятая сессия подряд показывает рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем востоке

Пятая сессия подряд показывает рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем востоке

Пятая сессия подряд показывает рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем востоке Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили расти пятый торговый день подряд 12 августа, сохраняя более 3% прироста, достигнутого на прошлой неделе.

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