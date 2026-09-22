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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Омские Крылья» предложили болельщикам обменять кабачки на билеты на матч с «Югрой»

« Омские Крылья » организовали акцию с обменом кабачков на билеты.  «Куда девать кабачки?! Есть идея!  Берем решение этой глобальной ежегодной проблемы на себя .

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