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Синнер – единственный теннисист с положительным балансом против Джоковича в 10 и более личных встречах. Итальянец – явный фаворит 1/2 финала «Уимблдона»

Янник Синнер и Новак Джокович встретятся в 1/2 финала «Уимблдона». Итальянец – единственный теннисит с положительным балансом против Джоковича из тех, кто провел десять и более матчей с сербом на уровне ATP.

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