«Добро пожаловать в 2025 год», - написал читатель Мойки78. И показал фото из гипермаркета «Лента».
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«Добро пожаловать в 2025 год», - написал читатель Мойки78. И показал фото из гипермаркета «Лента».