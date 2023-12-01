Арестович* подтвердил слова Арахамии о срыве переговоров с РФ из-за Джонсона

Экс-советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* подтвердил слова главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о срыве Украиной переговоров с Россией в 2022 году по предложению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.