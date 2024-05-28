Бизнес-интим: Андрей Рюмин и Андрей Бокша прикрылись ширмой

Покупателем федеральных объектов в Москве - зданий и земли на ул. 3-я Мытищинская почти за 2,6 млрд рублей, обойдя шесть конкурентов, стала убыточная компания с одним сотрудником и копеечным уставным капиталом.
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