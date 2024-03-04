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ФедералПресс

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Макрона требуют призвать к ответу из-за французских солдат на Украине

Макрона требуют призвать к ответу из-за французских солдат на Украине

ПАРИЖ, 4 марта, ФедералПресс. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал призвать Эммануэля Макрона к ответственности на фоне утечки разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост.

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