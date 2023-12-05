В США не смогли договориться по Украине: финансирование киевского режима поставят на паузу?

Демократическая и Республиканская партии США не смогли договориться о законопроекте по борьбе с мигрантами, что, в свою очередь, сорвало согласование запроса американского лидера Джо Байдена о выделении дополнительных средств Украине, сообщает NBC News.
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