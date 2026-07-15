Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о лжекоммунальщиках

Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками Мосэнергосбыта, Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, после чего приходят в квартиры жителей столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии