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МОСИНФОРМ

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Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о лжекоммунальщиках

Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о лжекоммунальщиках

Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками Мосэнергосбыта, Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб, после чего приходят в квартиры жителей столицы.

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