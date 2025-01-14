Тигр напал на рыбака в селе Приморского края

В селе Зимники Приморского края тигр напал на рыбака. Об этом 14 января сообщил «Известиям» заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.
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