Среда, 1️⃣3️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🪐 Международный день планетариев 🗺 День работников геодезии и картографии в России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1781 год - английским астрономом Уильямом Гершелем открыта седьмая планета солнечной системы - Уран 📔 1845 год - впервые исполнен Скрипичный концерт ми-минор Мендельсона 📔 1852 год - в Нью-Йоркской газете "NY Lantern weekly" впервые опубликовано изображение "Дядюшки Сэма", ставшего одним из узнаваемых символов Америки 📔 1877 год - Честер Гринвуд получил патент на изобретенные им защитные наушники 📔 1881 год - убит российский император Александр II в результате взрыва бомбы, брошенной в него членом революционно-террористической организации "Народная воля" 📔 1917 год - в Петрограде издан первый номер газеты "Известия" 📔 1930 год - прекратила работу Московская биржа труда, в стране объявлено о полной победе с безработицей 📔 1954 год - в СССР образован Комитет государственной безопасности 📔 1989 год - британский учёный Тим Бернем-Ли изобрел глобальную сеть интернет 📔 1995 год - Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обет целомудрия» 📔 2013 год - 266-м Папой Римским избран Франциск 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Марина, Кира, Артём, Арсений, Иван Василий, Сергей, Николай… NOVO_TODAY подписаться.