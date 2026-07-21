Ударные БПЛА атаковали два судна с грузом для ВСУ по пути в порт Черноморска

Российская армия продолжает в режиме нон-стоп выносить морскую логистику Украины. Удары в круглосуточном режиме наносят по инфраструктуре портов и судам, которые, несмотря на риски, решаются заходить в украинские морские гавани.
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