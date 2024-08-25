Адвокат Дюфло сообщил, в чем во Франции обвиняют Дурова и что его ждет

ТАСС/Алексей Зотов Французские власти обвиняют основателя Telegram Павла Дурова в соучастии в торговле наркотиками, а также преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в мессенджере.
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