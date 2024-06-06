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Военный суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест

Военный суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест

В пятницу перед вторым западным окружным военным судом будет рассмотрена жалоба бывшего командующего 58-й армией Вооруженных Сил России, генерала Ивана Попова, на отказ перевести его из СИЗО под домашний арест.

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